Nel Nuovo Galles del Sud vengono utilizzati gli elicotteri per aiutare la fauna selvatica (LE FOTO). Il governo dello stato sta cercando di nutrire gli animali con tonnellate di carote e patate dolci lanciate dall’alto per salvare soprattutto canguri e wallabies. In totale sono già stati distribuiti oltre 2.200 chilogrammi di verdure fresche per tutti quegli animali che, seppur sfuggiti alle fiamme, rischiano ancora la vita essendo rimasti senza cibo.

A bordo degli elicotteri anche un team di veterinari

I wallabies sono molto simili ai canguri (sono solo più piccoli) e appartengono ad una specie già a rischio estinzione. Oltre al cibo, a bordo degli elicotteri ci sono anche team di veterinari, dotati di un generatore elettrico per interventi di rianimazione urgenti. Scopo dei volontari e degli animalisti è salvaguardare la fauna selvatica, ora ancor più in pericolo per la mancanza di cibo e acqua.