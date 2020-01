Continuano a far discutere il tema del celibato dei sacerdoti e - dopo l’anticipazione di Le Figaro - l’altolà di Benedetto XVI a possibili aperture all'ordinazione sacerdotale di uomini sposati, contenuto in un libro in uscita in Francia. Una presa di posizione che potrebbe ricadere sull’esortazione post-Sinodo sull'Amazzonia che Papa Francesco sta ultimando, dopo che nel documento finale del Sinodo dei vescovi era comparsa la richiesta di poter ordinare come sacerdoti anche uomini con famiglia. Inoltre, riporta il Corriere della Sera, non è chiara l’entità del contributo di Ratzinger al volume: secondo il quotidiano, che cita fonti vicine a Benedetto XVI, il Papa emerito non lo avrebbe scritto a quattro mani con il cardinale Sarah, mentre quest’ultimo replica su Twitter: “Fornisco le prime prove della mia collaborazione stretta con Benedetto XVI per scrivere questo testo in favore del celibato”.

Il giallo del libro

Secondo quanto riporta il Corriere, dopo l’anticipazione di Le Figaro, fonti vicine a Ratzinger avrebbero spiegato che nel libro c’è un saggio di Ratzinger sul sacerdozio, ma lui “non ha visto né approvato la copertina, né di far uscire un volume a quattro mani”. Sarah, dal canto suo, ha replicato allegando una lettera del Papa emerito: “Alcuni attacchi sembrano insinuare una menzogna da parte mia. Queste diffamazioni sono di una gravità eccezionale”.

Il dibattito

L’anticipazione del libro, intanto, ha già alimentato il dibattito. Da una parte i tradizionalisti e conservatori, che non approvano neanche la proposta del documento finale del Sinodo panamazzonico sull'ordinazione dei viri probati, ovvero uomini esperti e con famiglia che possano portare l'eucaristia nelle zone più impervie e irraggiungibili. Dall’altra, ad esempio, l’arcivescovo di Malta Charles Scicluna sottolinea che "dimentichiamo l'insegnamento e la saggezza del Concilio Vaticano II a nostro rischio e pericolo", e cita la Presbyterorum Ordinis: "Infatti, (il celibato) non è richiesto dalla natura stessa del sacerdozio, come risulta dalla prassi della Chiesa primitiva e dalla tradizione delle Chiese orientali". Infine, c’è chi si chiede se un Papa emerito che aveva promesso "incondizionata reverenza e obbedienza" al suo successore e una vita dedicata "alla preghiera e alla meditazione", rimanendo "nascosto al mondo", faccia bene a intervenire così apertamente su temi di governo della Chiesa all'esame del Pontefice in carica.

Sarah: Ratzinger voleva rassicurare i fedeli disorientati

Sulla vicenda è intervenuto anche il cardinale Sarah, che a Le Figaro ha detto che Benedetto XVI con il suo intervento in difesa del celibato dei sacerdoti "ha voluto rassicurare le decine di milioni di cristiani fedeli che si sentono disorientati", mentre "la crisi nella Chiesa è impressionante". Il libro, poi, non è un documento contro Papa Francesco, ha chiarito Sarah, ma "abbiamo agito con spirito d'amore per la Chiesa e per il Papa".

Il Vaticano: Ratzinger in sintonia con Bergoglio

Dal Vaticano, nel frattempo, il direttore editoriale Andrea Tornielli ha ricordato che Papa Francesco ha difeso più volte la disciplina vigente e ha definito il contributo di Ratzinger "in filiale obbedienza al Papa". E così anche il portavoce della Santa Sede Matteo Bruni, evocando le parole di Bergoglio al ritorno da Panama: "Mi viene alla mente una frase di San Paolo VI: 'Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del celibato'". E aggiungeva: "Personalmente penso che il celibato sia un dono per la Chiesa. Io non sono d'accordo di permettere il celibato opzionale, no. Soltanto rimarrebbe qualche possibilità nelle località più remote - penso alla Isole del Pacifico... (...) quando c'è necessità pastorale, lì, il pastore deve pensare ai fedeli'".