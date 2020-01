Libia, Haftar e Sarraj oggi a Mosca per firmare la tregua

Fayez al-Sarraj, capo del governo libico di unità nazionale, e il suo rivale, il maresciallo Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica, sono attesi oggi a Mosca per firmare un accordo sui termini del cessate il fuoco tra le loro truppe, entrato in vigore nella giornata di domenica 12 gennaio. Mosca e Ankara spingono per questa intesa, che potrebbe arrivare dopo oltre nove mesi di combattimenti alle porte della capitale libica Tripoli. Intanto anche il premier italiano Conte lavora al dossier: oggi vola in Turchia per incontrare Erdogan e domani è atteso in Egitto da al-Sisi (CONTE: EUROPA SIA GARANTE).

Sarraj invita i libici a “voltare pagina”

“La firma di questo accordo aprirà la strada al rilancio del processo politico", ha dichiarato il presidente del Consiglio di Stato (l'equivalente di un Senato) con sede a Tripoli, Khaled al-Mechri, alla televisione Libia al-Ahrar. Mechri ha detto che sarà con Sarraj a Mosca, mentre il maresciallo Haftar avrà con sé il presidente del parlamento libico, Aguila Salah. In un breve discorso in televisione, Sarraj ha invitato i libici a "voltare pagina". "Chiedo a tutti i libici di girare la pagina sul passato, di rifiutare la discordia e di compiere uno sforzo per spostarsi verso la stabilità e la pace" (ACCUSE PER VIOLAZIONI DEL CESSATE IL FUOCO).

Di cosa si parlerà a Mosca

Il capo del gruppo di contatto russo in Libia, Lev Dengov, ha dichiarato che Haftar e Sarraj determineranno a Mosca "i termini del futuro accordo in Libia, compresa la possibilità di firmare un accordo di cessate il fuoco fuoco e i suoi dettagli". Dengov, tuttavia, ha affermato di non sapere se i due leader si incontreranno direttamente. Secondo una fonte libica citata dall'agenzia pubblica russa Ria Novosti, Khalifa Haftar è già arrivato a Mosca. "Sarraj e Haftar - ha precisato Dengov - avranno incontri separati con i funzionari russi e gli emissari della delegazione turca che sta collaborando con la Russia su questo tema. Rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti e dell'Egitto saranno probabilmente presenti come osservatori ai colloqui". Attesi a Mosca anche i ministri degli Esteri e della Difesa turchi, Mevlut Cavusoglu e Hulusi Akar.

Il caos in Libia

Nei giorni scorsi Ankara ha schierato propri soldati a difesa del governo di al-Sarraj, mentre la Russia, nonostante le sue smentite, è fortemente sospettata di sostenere le truppe rivali del maresciallo Haftar con armi e mercenari. Il cessate il fuoco in Libia, richiesto da Russia e Turchia, è entrato in vigore alla mezzanotte di ieri, con il plauso di Unione Europea, Stati Uniti, Nazioni Unite e Lega Araba. La Libia, ricca di petrolio, è nel caos dall'autunno del 2011 quando fu rovesciato il regime di Gheddafi con una rivolta popolare, sostenuta da un intervento militare guidato da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti.