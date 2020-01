È il ministro dell'Interno libico, Fathi Bashagha, del governo di accordo nazionale di Fayez Al Serraj, secondo quanto si è appreso, il politico giunto da poco a Roma da Tripoli. Ieri, 8 gennaio, in Italia sarebbe dovuto arrivare lo stesso Al Serraj, per un inconto con Conte. Il premier libico, però, dopo il vertice a Bruxelles, aveva deciso di tornare nel suo Paese. Secondo fonti del governo di Tripoli, sembra che Al Serraj abbia annullato la tappa italiana dopo aver saputo della presenza a Roma del generale Haftar. L'uomo forte della Cirenaica era infatti nella Capitale, dove ha incontrato Conte in un colloquio durato poco meno di tre ore.

Ministro dell'interno libico a Roma per un incontro diplomatico

Secondo quanto si apprende, oggi il ministro dell’interno libico è arrivato nella Capitale per incontrare l'ambasciatore Usa a Tunisi, Donald Blome. Intanto, Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rivendicano le posizioni assunte dal governo sul caos in Libia: "L'Italia fa della coerenza il punto di forza della sua politica internazionale", ha affermato Conte in un’intervista a Il Foglio. Il premier ha poi spiegato: “Abbiamo appoggiato il governo di Sarraj ma abbiamo sempre coltivato il dialogo anche con il generale Haftar”. Di Maio, in una lettera inviata a Repubblica, da parte sua ha invece sottolineato: “L’Italia può avere un ruolo solo se sa fare squadra”.