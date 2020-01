I due protagonisti della crisi in Libia, il generale Khalifa Haftar e il premier di Tripoli Fayez Al-Serraj, erano entrambi attesi a Roma per due incontri separati con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Se Haftar è effettivamente arrivato a Palazzo Chigi alle 15.30, ed è andato via dopo un colloquio durato poco meno di tre ore, è mistero sul vertice con Al-Serraj. Secondo fonti del governo di Tripoli, infatti, il faccia a faccia con Conte sarebbe saltato all’ultimo momento.

L’incontro con Al-Serraj previsto per la serata

Il premier libico era atteso a Palazzo Chigi in serata, intorno alle 18.30, di ritorno da Bruxelles. L’incontro non era stato confermato dalla presidenza del Consiglio, ma era dato per certo da diverse fonti. Sembra, però, che all'ultimo Al-Serraj abbia deciso di fare rientro direttamente in Libia, senza passare dall'Italia. A infastidirlo potrebbe essere stata la presenza a Roma di Haftar.

La stretta di mano nel novembre 2018

Conte aveva invitato i due avversari a Palazzo Chigi per riavviare i canali diplomatici, sicuro che la “soluzione politica” resti l’unica per la Libia. Già nel novembre del 2018, aveva portato a Palermo sia Al-Serraj che il generale Haftar. La Conferenza sul Paese si era conclusa con la stretta di mano tra i due leader rivali. La Libia da anni - dopo la destituzione di Gheddafi nel 2011 - è spaccata in due: da una parte c’è il governo di Al-Serraj a Tripoli, sostenuto dalla comunità internazionale, dall’altro il governo di Tobruk, sotto la guida del generale Haftar. In mezzo decine di milizie tribali.

