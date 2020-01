Sembra rientrare, almeno per il momento, l'escalation della crisi tra Usa e Iran. L'attacco missilistico di Teheran contro due basi americane in Iraq, in risposta all'uccisione del generale Qassem Soleimani (CHI ERA - I FUNERALI), ha provocato pochi danni e nessuna vittima. Non ha avuto nessuna conseguenza neanche il lancio di due razzi nella zona verde di Baghdad, dove si trova l'ambasciata Usa, provenienti probabilmente dalle postazioni dei gruppi filo-iraniani in Iraq. Trump ha raffreddato gli animi ed escluso nuove reazioni, e per il momento ha annunciato solo nuove sanzioni contro gli interessi iraniani. Il presidente americano ribadisce comunque che "finché sarò presidente l'Iran non avrà mai l'arma nucleare" e che "tutte le opzioni restano sul tavolo". Secondo quanto riporta la Bbc, l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite Kelly Craft ha scritto una lettera al Consiglio di sicurezza dell'Onu in cui dice che gli Stati Uniti sono "pronti a impegnarsi senza precondizioni in seri negoziati" con l'Iran. L'obiettivo degli Usa, ha sottolineato Craft, è "prevenire ulteriori rischi per la pace e la sicurezza internazionali o l'escalation da parte del regime iraniano". Oggi la Camera americana vota un progetto di legge per limitare i poteri di guerra del presidente Trump.

Trump: "Pronti alla pace ma serve nuovo accordo con l'Iran"

Le parole di Trump sembrano lasciare aperta la porta a un allentamento della tensione: "Siamo pronti alla pace", ha assicurato il presidente americano, sostenendo la necessità di "un nuovo accordo che faccia crescere e prosperare l'Iran". Da qui l'invito all'Europa, alla Russia e alla Cina di abbandonare definitivamente la storica intesa del 2015 sul programma nucleare iraniano, proprio come ha fatto da tempo l'amministrazione Trump. "Devono prendere atto che lo scenario è cambiato", ha detto il tycoon, che ha anche chiesto agli altri Paesi della Nato di essere più coinvolti nella regione mediorientale.