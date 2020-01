Nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio un attacco missilistico americano ha colpito l'aeroporto di Baghdad, capitale dell'Iraq. Il raid è stato ordinato dal presidente Donald Trump, ha confermato il Pentagono. Otto le vittime, al momento, tra cui una figura chiave della strategia iraniana in Medio Oriente, il generale iraniano Qassem Soleimani e almeno altre sette persone. Tra queste, anche Abu Mahdi al-Muhandis, il numero due delle Forze di mobilitazione Popolare (Hashd al-Shaabi), la coalizione di milizie paramilitari sciite pro-iraniane attive in Iraq. Solo tre giorni fa milizie sciite avevano attaccato la sede diplomatica statunitense nella capitale.

Pentagono: "Proteggermo interessi"

Fonti del pentagono hanno confermato che l'ordine dell'attacco è partito dal presidente Trump: "Proteggeremo sempre i nostri interessi", sottolineano. Il raid ha avuto come obiettivo due target legati all'Iran a Baghdad, hanno poi aggiunto prima di confermare la noitizia della morte di Soleimani.

Iraq: "Atto di terrorimo internazionale"

"L'atto di terrorismo internazionale degli Stati Uniti con l'assassinio del generale Soleimani, la forza più efficace nel combattere il Daesh, Al Nusrah e Al Qaida, è estremamente pericolosa e una folle escalation". Queste le prime dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif. "Gli Stati Uniti si assumeranno la responsabilita' di questo avventurismo disonesto", ha poi aggiunto.

Iran: "Dura vendetta contro Usa"

Non si sono fatte attendere le reazioni iraniane: l'Ayatollah Ali Khamenei ha chiesto tre giorni di lutto nel Paese affermando che l'uccisione del generale Qassem Soleimani raddoppierà la motivazione della resistenza contro Stati Uniti e Israele. "Il lavoro e il cammino del generale Qassem Soleimani non si fermeranno e una dura vendetta attende i criminali, le cui mani nefaste sono insanguinate con il sangue di Soleimani e altri martiri dell'attacco della notte scorsa".

Israele eleva allerta miliare

Gerusalemme ha elevato lo stato di allerta dopo aver appreso dell'uccisione in Iraq del generale Soleimani, considerato nello Stato ebraico come il principale artefice da molti anni della sistematica penetrazione militare dell'Iran in vari Paesi della Regione. Nella nottata la radio militare ha interrotto i programmi normali per trasmettere primi aggiornamenti sulla sua morte. Non sarebbe da escludersi una reazione degli Hezbollah libanesi se giungessero alla conclusione che Israele ha avuto un ruolo nella sua eliminazione. Al confine israeliano con Libano e Siria le piste di sci del monte Hermon sono state chiuse al pubblico. Secondo l'emittente il premier Benyamin Netanyahu potrebbe abbreviare la visita che sta conducendo in Grecia e rientrare oggi stesso in Israele.