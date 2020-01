Aereo caduto in Iran, video del NYT mostrerebbe presunto abbattimento

Un video ottenuto e pubblicato dal New York Times mostrerebbe il momento in cui il Boeing 737 ucraino e' stato colpito da un missile alcuni minuti dopo essere decollato dall'aeroporto di Teheran. Le immagini mostrano come il missile abbia centrato l'aereo senza pero' provocare un'esplosione immediata del jet che ha continuato a volare per diversi minuti ancora, cercando di tornare indietro verso lo scalo della capitale iraniana. Altri video visti dal Nyt mostrano quindi il momento in cui l'aereo in fiamme e' esploso e precipitato. Il premier canadese Trudeau (a bordo c'erano oltre 60 cittadini canadersi) ha dichiarato di avere le prove che si è tratttao non di un guasto ma di un abbattimento.