All'inizio dell'Udienza generale di oggi Papa Francesco si è reso protagonista di un simpatico siparietto con una suora. Mentre percorreva l'aula Paolo VI per salutare i fedeli che lo stavano aspettando, stringendo mani e benedicendo rosari e oggetti come di consueto, il pontefice si è fermato davanti a una suora africana che con entusiasmo gridava: "Viva il papa!" e le ha detto, con tono scherzoso: "Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla... Non mordere!". Poi l'ha baciata e ha proseguito il suo cammino.

Il caso dello "schiaffetto" e le scuse

Il siparietto arriva dopo l'episodio in cui, nella notte di San Silvestro, salutando i fedeli in piazza San Pietro Bergoglio aveva reagito con uno schiaffetto sulla mano di una donna che lo aveva strattonato e trattenuto per il polso. Nell'Angelus del 1 gennaio, poi, il Pontefice si era scusato per il suo gesto dicendo: "Anche io perdo la pazienza".