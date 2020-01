Capodanno con piccola arrabbiatura per Papa Francesco (FOTOSTORIA). Il 31 dicembre, mentre si trovava in piazza San Pietro, una donna che voleva parlargli l’ha afferrato per una mano e l’ha strattonato con insistenza. Il video del piccolo incidente è stato ripreso e pubblicato da Storyful.

La decisa difesa del Papa

Nel filmato si vede il Pontefice che saluta la folla di fedeli e turisti in occasione della sua visita al presepe in piazza, dopo la celebrazione del Te Deum. A un certo punto, si avvicina alle transenne per fare un cenno ad alcuni bambini e, appena si volta per proseguire la passeggiata, la donna lo prende per un polso e lo tira verso di sé dicendogli qualcosa. Immediata la reazione del Papa che, dopo una smorfia di fastidio, si è difeso con decisione ritraendo la mano e tirando piccolo schiaffi a quelle della fedele per liberarsi dalla presa. Poi, visibilmente infastidito, si è diretto verso il presepe plastic free donato dalla Regione Autonoma del Trentino, allontanandosi dalle transenne.

Le scuse all'Angelus: "Ho perso la pazienza"

Durante il tradizionale appuntamento dell'Angelus del 1 gennaio, Papa Francesco si è scusato per il gesto. "Tante volte perdiamo la pazienza - ha detto affacciato su Piazza San Pietro -.Chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri".