Morte Soleimani, Nazionale Usa cancella ritiro in Qatar

La nazionale di calcio degli Usa è stata costretta a cancellare il ritiro in programma in Qatar in questo mese di gennaio a causa di timori per la sicurezza dei calciatori dopo il raid deciso dal Pentagono in cui è stato ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani. Infatti il team del ct Gregg Berhalter è considerato un obiettivo sensibile per la possibile campagna di ritorsioni da parte dell'Iran.