Il 2019 è l’anno in cui negli Stati Uniti, considerando almeno gli ultimi 50 anni, si sono registrati più omicidi di massa. In questa categoria rientrano le stragi con quattro o più persone uccise (escluso l’aggressore). Nell’anno che sta per chiudersi, negli Usa ce ne sono state 41, il numero più alto almeno dal 1970.

41 omicidi di massa, 211 vittime

A fornire i numeri è un database compilato dall'Associated Press, da Usa Today e dalla Northeastern University. Gli episodi censiti sono 41, per un totale di 211 vittime. Il secondo anno con più casi è il 2006, con 38 episodi. Mentre per quanto riguarda il numero di vittime, nel 2017 ce ne sono state 224 (è stato l’anno della strage a Las Vegas). Dei 41 casi del 2019, 33 hanno visto l'uso di armi da fuoco (LE SPARATORIE PIU' GRAVI DEGLI ULTIMI ANNI). In California il maggior numero di omicidi di massa, con otto episodi. La maggior parte delle stragi - successe in grandi città così come in piccoli centri - sono avvenute tra persone che si conoscevano: famigliari, colleghi di lavoro, gang. Quelle che hanno più risonanza mediatica, invece, sono quelle che avvengono in luoghi pubblici (9 nel 2019). Spesso, comunque, il movente del killer rimane un mistero.

Gli episodi più sanguinosi

Il primo omicidio di massa del 2019, racconta Usa Today, si è registrato 19 giorni dopo l’inizio dell’anno: un uomo di 42 anni - non si è ancora capito perché - ha usato un’ascia per uccidere quattro membri della sua famiglia, inclusa la figlia di 9 mesi. Questo in Oregon è stato uno dei 18 omicidi di massa del 2019 in cui sono stati uccisi dei famigliari e uno degli otto in cui non è stata usata un’arma da fuoco. Tra gli eventi più sanguinosi dell’anno c’è l'uccisione di 12 persone (più l'attentatore) in un edificio governativo a Virginia Beach a fine maggio e di 22 persone in un centro commerciale a El Paso a inizio agosto.