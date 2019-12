Harry e Meghan depositano il marchio "Sussex Royal"

Harry e Meghan non perdono occasione per far parlare di sè, anche a Natale. Il 20 dicembre è stata resa nota la notizia che i duchi del Sussex a giugno hanno depositato un proprio marchio, "Sussex Royal". Il nome è della loro fondazione benefica, ma l'idea non ha potuto che suscitare speculazioni sulle loro intenzioni di mettere in piedi una vasta operazione commerciale. Il marchio, infatti, comprende un'ampia serie di "beni e servizi", compresi abiti, poster, cartoline d'auguri, riviste e giornali. Non solo, anche iniziative di assistenza sociale, istruzione e raccolta fondi.

A giugno la decisione di lasciare la fondazione con William e Kate

Sempre lo scorso giugno era circolata la notizia che i duchi di Sussex avevano lasciato la fondazione congiunta che avevano con William e Kate, la Royal Foundation. Gli stessi duchi di Cambridge il 24 giugno, pochi giorni dopo Harry e Meghan, hanno presentato domanda per registrare il loro marchio e la pratica è stata accettata.



Le recenti polemiche a corte

Sempre durante le festività 2019 Harry e Meghan sono stati al centro di alcune polemiche di palazzo. Prima per la foto di auguri che hanno inviato ai sudditi, un'immagine non canonica per una coppia reale, con il piccolo Archie in primo piano e i due genitori sullo sfondo, quasi sfuocati. Qualche giorno dopo, non era passata inosservata la mancanza della loro foto sulla scrivania della Regina Elisabetta II durante il discorso di Natale alla nazione (LE FOTO).