E' già stata ribattezzata la protesta dei tutù. Sì, perché anche le ballerine dell'Opèra di Parigi si sono unite alle centinaia di lavoratori che nelle ultime settimane manifestano contro la riforma delle pensioni del governo Macron, che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile a tasso pieno dagli attuali 62 anni ai 64 (LA PRIMA MANIFESTAZIONE - TRASPORTI FERMI: FOTO - PENDOLARI BLOCCATI NELLA METRO).

Contro la riforma delle pensioni

I danzatori, nello specifico, si oppongono al piano del governo che vorrebbe cancellare quaranta sistemi pensionistici di categoria per unificarli in un solo meccanismo a punti. I ballerini dell'Opera parigina possono andare attualmente in pensione a 42 anni, grazie ad una legge che risale al 1698, voluta da re Luigi XIV.

Lago dei Cigni

Ed ecco, che per dire no alla riforma, le danzatrici in tutù davanti al teatro dell'Opèra hanno dato vita al quarto atto del Lago dei Cigni di Ciakovskij sulla gradinata del teatro. Alle loro spalle - mostrano le tv francesi - uno striscione informava che "L'Opera di Parigi è in sciopero" e che "La cultura in pericolo".