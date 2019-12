Francia in piazza contro uno dei capisaldi del programma politico del presidente Emmanuel Macron: la riforma delle pensioni sociali. Il 5 dicembre è la giornata dei temuti scioperi di massa che puntano a bloccare il Paese e a essere tra i più imponenti degli ultimi anni. Già nelle prime ore della mattinata risulta fermo il 90% dei treni ad alta velocità Tgv e oltre l'80% dei convogli regionali, secondo i primi dati diffusi dal gestore Sncf. Chiusa la Tour Eiffel. Come ha detto il ministro dell’Interno Christophe Castaner, si attendono in totale circa 250 raduni e manifestazioni tra la capitale e le altre città. Fermi per gran parte della giornata anche gli aerei, i trasporti urbani, scuole e asili, fino agli ospedali (aperti solo per le emergenze). Blindata Prigi, con 6mila poliziotti dispiegati e l’invito ai negozianti lungo il percorso della manifestazione ad abbassare la saracinesca. Nei cortei si teme l’infiltrazione dei black bloc e di “gilet gialli radicalizzati” (CHI SONO).

In prima fila gli "cheminot"

A infiammare le proteste è la volontà di Macron di cancellare i cosiddetti “regimi pensionistici speciali”, con una mossa che non è riuscita ai suoi predecessori all’Eliseo e su cui lo stesso presidente attuale rischia di giocarsi la seconda parte del mandato. Per questo gli occhi saranno puntati soprattutto sul corteo che parte alle 13 dalla Gare du Nord di Parigi, con in testa i sindacati e gli cheminot, i lavoratori delle ferrovie, simbolo del trattamento pensionistico che si vuole eliminare.

Paura di infiltrazioni nei cortei

Ma in testa ai cortei la Prefettura si aspetta anche la presenza di un migliaio di black bloc pronti a provocare disordini, mentre centinaia di gilet gialli stanno aderendo, ora dopo ora, agli appelli su Facebook a unirsi ai manifestanti. Castaner ha detto ai microfoni dell’emittente Bfm-Tv che si teme la presenza di estremisti infiltrati nei cortei nell’ordine delle “centinaia” a Parigi e “forse di qualche migliaio” sull’intero territorio nazionale.

Data ultima modifica 05 dicembre 2019 ore 09:51