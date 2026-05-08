Dopo più di 20 anni di carriera, la giornalista sportiva della BBC Natalie Pirks ha deciso di dimettersi perchè "vuole essere più presente nella vita dei suoi figli". Ha preso la sua decisione dopo aver visto un disegno fatto dalla figlia più piccola, che la raffigurava sdraiata mentre lavorava con il telefono in mano. Un'immagine che le è rimasta impressa tanto da portarla a stravolgere la sua vita.

La carriera

Natalie Pirks è una giornalista e presentatrice sportiva britannica con oltre 20 anni di carriera nel mondo del broadcasting. Dopo aver conseguito una laurea in Giornalismo Multimediale all'Università di Bournemouth nel 2000, vinse un concorso interno alla BBC che le apre le porte come reporter per il programma sportivo Grandstand , per poi passare a Radio 1 Newsbeat. Entrata stabilmente nella squadra di BBC Sport nel 2013, tratta alcuni dei più grandi eventi sportivi internazionali, tra cui quattro edizioni dei Mondiali di calcio e quattro Giochi Olimpici. Nel corso della sua carriera alla BBC segue, tra gli altri, le campagne degli Europei maschili, la vittoria delle Lionesses a Euro 2022, e i Mondiali in Sudafrica, Brasile, Russia e Qatar, oltre alle Olimpiadi di Londra 2012.