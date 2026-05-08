La bambina l'aveva ritratta sdraiata mentre lavorava al telefono anche durante la gravidanza. Un piccolo gesto, quello della figlia, che le "ha fatto capire di voler essere più presente nella sua vita" dice Natalie Pirks sui social
Dopo più di 20 anni di carriera, la giornalista sportiva della BBC Natalie Pirks ha deciso di dimettersi perchè "vuole essere più presente nella vita dei suoi figli". Ha preso la sua decisione dopo aver visto un disegno fatto dalla figlia più piccola, che la raffigurava sdraiata mentre lavorava con il telefono in mano. Un'immagine che le è rimasta impressa tanto da portarla a stravolgere la sua vita.
La carriera
Natalie Pirks è una giornalista e presentatrice sportiva britannica con oltre 20 anni di carriera nel mondo del broadcasting. Dopo aver conseguito una laurea in Giornalismo Multimediale all'Università di Bournemouth nel 2000, vinse un concorso interno alla BBC che le apre le porte come reporter per il programma sportivo Grandstand , per poi passare a Radio 1 Newsbeat. Entrata stabilmente nella squadra di BBC Sport nel 2013, tratta alcuni dei più grandi eventi sportivi internazionali, tra cui quattro edizioni dei Mondiali di calcio e quattro Giochi Olimpici. Nel corso della sua carriera alla BBC segue, tra gli altri, le campagne degli Europei maschili, la vittoria delle Lionesses a Euro 2022, e i Mondiali in Sudafrica, Brasile, Russia e Qatar, oltre alle Olimpiadi di Londra 2012.
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Dopo 25 anni le dimissioni
In un post su Instagram, Pirks ha raccontato di sentirsi realizzata sul piano professionale ma consapevole di star perdendo momenti importanti con la famiglia, descrivendo la sensazione di essere "brava nel lavoro ma il proprio peggior critico", da qui la decisione.