Sciopero Parigi, pendolari bloccati nella metro Chatelet. VIDEO

L’inferno dei pendolari come risultato dello sciopero, a Parigi, contro la riforma delle pensioni (FOTO) che, di fatto, ha immobilizzato la città. Centinaia di persone “intrappolate” in metropolitana. Oltre 40 minuti per cambiare treno in uno degli snodi principali della metro della Capitale, Châtelet.

Il video "claustrofobico" dei pendolari bloccati

A testimoniare quanto accaduto il parigino Antoine Leveque che ha pubblicato sul suo account twitter un video di 11 secondi ripreso durante l’ora di punta. Una clip “claustrofobica” che mostra decine di persone in fila, stipate l’una contro l’altra, in attesa del primo convoglio utile.

Oltre 2 milioni di visualizzazioni in poche ore

A commento delle immagini l’elogio per i “compagni di disavventura”. “Comportamento esemplare da parte di tutti", ha twittato. “Nessun problema da segnalare. Orgoglioso del mio paese #vivelafrance”.

In poche ore il video ha fatto il giro del Web. Oltre 2 milioni di visualizzazioni, 25mila like, 14mila retweet e 1.200 commenti.