Aria di crisi tra Kate Middleton e il principe William? È quanto si stanno chiedendo in molti dopo aver visto uno spezzone del programma "A Berry Royal Christmas", in onda sulla Bbc, in cui si vede la duchessa di Cambridge allontanarsi in modo brusco dal marito dopo che lui allunga una mano per toccarle la spalla (IL VIDEO). Un piccolo gesto di insofferenza, che potrebbe in realtà significare semplicemente il rispetto di un protocollo della famiglia reale, vale a dire niente affettuosità in pubblico (TUTTE LE FOTO DELLA COPPIA).

La puntata a scopo benefico

Durante la puntata i duchi di Cambridge sono stati protagonisti come assistenti della celebre chef Mary Berry per uno scopo benefico. La missione della coppia reale è infatti stata quella di preparare un pranzo natalizio e servirlo ai volontari che trascorrono il Natale nelle mense. Lo show, registrato nei giorni scorsi, è stato mandato in onda il 16 dicembre (TUTTI I COMPONENTI DELLA ROYAL FAMILY DEGLI ULTIMI 50 ANNI).

Sposati da otto anni

William, primogenito di Carlo, è il secondo in linea di successione al trono. Il 29 aprile 2011 si è sposato con Kate Middleton. La coppia ha tre figli: il primogenito George, la secondogenita Charlotte e il terzogenito Louis (TUTTE LE FOTO DEI ROYAL BABY BRITANNICI).