Usa, la corsa di beneficenza dei Babbi Natale in mutande. VIDEO

Qualcuno aveva gli slip rossi, altri hanno optato per dei comodi pantalocini, altri ancora hanno preferito indossare anche una maglietta. Lo scorso 14 dicembre, ad Annapolis (Maryland), si è tenuta la Santa Speedo Run, la corsa dei Babbi Natale in mutande. Per circa un chilometro e mezzo, una folla di Santa Claus ha sfidato il freddo (e la pioggia) correndo per le strade della città americana, il tutto per un'opera di bene: raccogliere giocattoli (più di 4mila), libri o anche fondi per associazioni no profit che supportano bambini e famiglie in difficoltà. Insomma, l'obiettivo è assicurare che anche i meno fortunati passino davvero un 'buon Natale'.