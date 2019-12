Florida, bambino urta uno squalo mentre fa surf. VIDEO

Un bambino americano di 7 anni ha urtato uno squalo durante un'uscita in surf in Florida. L'impatto, fortunatamente senza conseguenze per il piccolo, è stato catturato in un video girato da una camera collegata alla tavola. Chandler ha raccontato l'episodio alla Cnn: "Stavo solo facendo surf e poi ho visto due pesci. Pensavo di essere stato colpito da un pesce". E invece rivedendo il filmato della GoPro, il bambino si è accorto che si era scontrato con uno squalo.

Gli squali di New Smyrna Beach

L'incidente è avvenuto nello specchio d'acqua davanti a New Smyrna Beach, dove non è difficile incontrare uno squalo, tanto che la località è anche nota come "la capitale mondiale degli attacchi da parte di squali". Chandler, che era con il padre, non è stato ferito o morso dallo squalo. Al ritorno a scuola, ha mostrato il video ai compagni di classe nella sua seconda elementare. "Mi hanno fatto un milione di domande", ha raccontato il bambino. E quando gli è stato chiesto se sarebbe tornato a fare surf, Chandler ha risposto: "Assolutamente sì".