Gli squali nutrice saranno pure innocui per l’uomo, come sostiene anche il National Geographic, ma in pochi sarebbero disposti a seguire l’esempio di questa turista ripresa mentre fa il morto a galla in un mare di squali alle Maldive. Siamo allo Shadow Palm resort, nell’atollo di Vaavu. Le immagini riprese da un drone mostrano la donna che si rilassa mentre decine di squali nutrice le nuotano sotto e intorno. Lo snorkeling con gli squali è un’attività che i resort spesso organizzano, ma "quel giorno – come ha spiegato anche un dipendente dello Shadow Palm – c’erano tantissimi squali e in un punto poco profondo".

Altri casi meno fortunati

Alla "turista per caso" è andata bene, la stessa cosa non si può dire per altri. Nel giugno 2018 una studentessa dell'università di Miami, Katarina Zarutskie, è stata morsa da uno squalo nutrice mentre era alle Bahamas, in una posa simile a quella della turista alle Maldive. E sempre nel 2018 ancora alle Bahamas, un bambino di 8 anni è stato morso da uno squalo nutrice alla schiena.