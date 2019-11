Si aggrava ulteriormente il bilancio del terremoto in Albania di martedì 26 novembre (FOTO), che ha colpito l'area di Durazzo. Sono 50 i morti e circa 2.000 i feriti. Numeri che dovrebbero, a questo punto, rimanere pressoché stabili dato che il premier Edi Rama ha annunciato che sono terminate le ricerche di eventuali superstiti o di corpi senza vita tra le macerie (I SOCCORSI ARRIVATI DALL'ITALIA - GLI SFOLLATI NELLE TENDOPOLI).

Ventisei morti a Thumana e 24 nella zona di Durazzo

Sono 26 le persone morte nel crollo di due palazzine nella sola Thumana, località a circa 20 chilometri a nord di Tirana, mentre altre 24 hanno perso la vita in varie zone di Durazzo, dove sono crollati due alberghi sulla spiaggia, due palazzi in città e una villetta di tre piani, nella quale sono morti 8 membri della famiglia Lala, tra cui i bambini trovati, dai vigili del fuoco italiani, nel letto abbracciati alla mamma. In totale, tra le vittime si contano 6 bambini e 22 donne. Tra i feriti, almeno 41 sono ancora ricoverati negli ospedali di Tirana e Durazzo. Grave una giovane ragazza, che non può nemmeno trasferita all'estero, come invece è successo per altre tre persone, due delle quali sono state portate in Italia, per ottenere cure specializzate. In gravi condizioni anche un ragazzo.

I danni strutturali

Il premier ha inoltre fornito una stima dei danni strurrurali causati dal sisma di magnitudo 6.2 che ha fatto tremare non solo la costa settentrionale del Paese. Secondo i dati preliminari, citati da Rama, circa 900 edifici a Durazzo e oltre 1.465 nella capitale Tirana, che si trova a 35 chilometri da Durazzo, hanno subito gravi conseguenze a causa del terremoto.