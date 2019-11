Sono stati attimi di panico quelli immediatamente successivi all’attentato sul London Bridge , a Londra, (FOTO - VIDEO) in cui sono state uccise due persone e che si è concluso con l’intervento della polizia e la morte dell’assalitore. Tra le testimoni, anche una ragazza italiana che lavora in un negozio situato vicino al luogo dell’attacco: “Ero in pausa e mi ero seduta per mangiare qualcosa, ho subito visto persone che correvano, saranno state le 2.05, 2.10, sono corse direttamente nel mio negozio e qualcuno ha iniziato a gridare di chiudere la porta, chiudete tutto. In quel momento ho sentito uno sparo, e mi sono accorta che c’era qualcosa che veramente non andava”. (I PRECEDENTI A LONDRA)

"Mai visti così tanti poliziotti"

La ragazza poi prosegue: “Abbiamo iniziato a nascondere tutte le persone che cercavano rifugio in negozio. Erano tante, molto spaventate, abbiamo cercato di metterle in salvo come potevamo. Abbiamo un retro, le abbiamo nascoste tutte là. Il negozio era pieno di clienti”, afferma. “Alcune persone erano davvero spaventate, delle signore hanno avuto attacchi di panico, c’erano bambini molto piccoli che piangevano. Una ragazza è caduta e s’è fatta male. La polizia è arrivata in trenta secondi. Mai visti così tanti poliziotti tutti insieme. Solo nei film”.