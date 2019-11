Romania, secondo turno elezioni presidenziali: favorito Klaus Iohannis

Urne aperte in Romania per quasi 19 milioni di persone che devono scegliere il loro capo dello Stato. I sondaggi danno in testa il conservatore Iohannis, 60 anni e candidato del partito Nazionale liberale (Pnl) del premier Ludovic Orban, che al primo turno, lo scorso 10 novembre, aveva ottenuto il 38% delle preferenze. L'ex premier Viorica Dancila si era fermata al 22%. Secondo gli analisti, gli elettori che avevano votato per candidati minori si dirigeranno verso Iohannis, sullo sfondo dell'esteso malcontento nei confronti della controversa riforma giudiziaria promossa dal Psd. Sul tema, il governo socialdemocratico aveva ingaggiato una lunga battaglia con Bruxelles, che lo accusava di violare lo stato di diritto.

Iohannis candidato più gradito alle istituzioni europee

Le prossime elezioni legislative si terranno alla fine del 2020. Per quella data, in caso di vittoria di Iohannis, il partito liberale potrebbe vedere aumentare le sue possibilita' di formare un governo di coalizione e ripristinare la fiducia degli investitori, erosa da diversi anni di instabilita' politica. La eventuale riconferma di Iohannis viene posta nell'ambito della piu' vasta controffensiva nei confronti di nazionalismo e populismo, in questa parte di Europa. Il nazionalismo e' meno presente in Romania, rispetto alle vicine Polonia e Ungheria, il Psd ha provato, nei suoi anni di governo, a dipingere gli scontri con le istituzioni europee come la prova che il partito si batteva per gli interessi del popolo. Ma alle europee di maggio, gli elettori hanno dato un chiaro segnale europeista, punendo quello che allora era il partito di governo.