India, si finge pilota Lufthansa per viaggiare più comodo: arrestato

Proprio come nel film 'Prova a prendermi' di Steven Spielberg, un 48enne indiano per anni si è finto un pilota della compagnia Lufthansa per usufruire di trattamenti preferenziali durante i viaggi in aereo. L'uomoè stato smascherato all'aeroporto Indira Gandhi di Delhi mentre si stava per imbarcare sull'ennesimo volo. Ora rischia fino a un anno di carcere.

Finto tesserino acquistato in Thailandia

L'uomo era un habitué della tratta New Delhi-Calcutta che era solito percorrere indossando la divisa di ordinanza della compagnia di bandiera tedesca, con tanto di cappello d'ordinanza. In questo modo riusciva ad ottenere posti migliori sui voli, spesso in prima classe, e a saltare i controlli della security aeroportuale. Per riuscirci, oltre al travestimento, utilizzava un finto tesserino che l'uomo, una volta fermato, ha ammesso aver comprato in Thailandia.

Rischia fino ad un anno di prigione

Mahbubani è stato smascherato dopo che un dipendente dello scalo di Delhi si è insospettito e ha avvisato la sicurezza. Nei viaggi precedenti, però, a nessuno era venuto il dubbio che il 48enne in realtà non fosse un vero pilota. Un po' come è successo nella vicenda che ha ispirato il film di Spielberg 'Prova a prendermi', in cui Leonardo DiCaprio interpreta Frank Abagnale, il truffatore che negli anni Sessanta ha girato tutto il mondo fingendosi pilota della PanAm. Mahbubani, dopo essere stato scoperto, ha ammesso l'inganno e adesso si trova in carcere. Se sarà condannato, rischia di rimanere in prigione fino ad un anno. Ad aggravare la sua situazione diversi video postati dall'uomo su TikTok e YouTube, dove lo si vede vestito con diverse uniformi, non solo quelle da pilota ma anche da ufficiale d'esercito.