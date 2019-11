Il koala salvato dalle fiamme nei boschi australiani ha potuto abbracciare la sua eroina, Toni Doherty. Le immagini del salvataggio hanno fatto il giro del mondo: Doherty corre dalla sua macchina e si precipita nei boschi per prendere il koala e portarlo in salvo. “Era così indifeso e terrorizzato, stava andando proprio verso le fiamme, se non l’avessi preso sarebbe morto", ha raccontato la donna. Doherty ha adottato il koala e lo ha chiamato Lewis, come uno dei suoi 7 nipoti. I due si sono ritrovati all’ospedale per koala di Port Macquarie, dove Lewis è ricoverato per gravi ustioni. Secondo i medici il koala ha solo il 50% di possibilità di sopravvivere e se ce la farà il percorso di recupero sarà lungo.

WWF: Koala a rischio estinzione in 30 anni

Si teme che più di 350 koala siano morti negli incendi che hanno messo in ginocchio il cosiddetto "Triangolo dei koala", un’area che si estende da Noosa, nel Queensland meridionale, a Gunnedah nel nord-est del New South Wales. In questa zona le popolazioni dei koala si sono già quasi dimezzate in 20 anni a causa della perdita di habitat. E il WWF lancia un allarme: in 30 anni i koala potrebbero estinguersi.