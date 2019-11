Il presidente degli Stati Uniti Trump chiamò Zelensky dall'Air Force One nel pomeriggio del 21 aprile per congratularsi per la vittoria dell'ucraino alle elezioni politiche. La notizia è stata riportata dal Washington Post. La controversa conversazione del 24 luglio, quella denunciata dalla talpa e che ha innescato l'indagine che potrebbe portare all'impeachment di Trump, avvenne mentre il tycoon era nello Studio Ovale. La trascrizione desecretata e rilasciata dalla Casa Bianca consta di tre pagine. Secondo il quotidiano americano David Holmes, membro dello staff dell'ambasciata ucraina, avrebbe sentito per caso una chiamata di Trump al suo omologo ucraino.

"Farai un ottimo lavoro"

La trascrizione è stata diffusa poco prima dell'avvio della seconda udienza pubblica del procedimento per il possibile impeachment di Trump per le presunte pressioni fatte su Kiev - in una telefonata successiva, il 25 luglio - per aprire un'indagine per corruzione sul figlio dell'ex vice presidente democratico, Joe Biden. La telefonata, fatta dall'Air Force One, appare poco più che una cordialità di rito: Trump si congratula con Zelensky per la vittoria alle urne e promette di inviare un rappresentante americano alla cerimonia per il suo insediamento a Kiev. "Penso che farai un ottimo lavoro", dice il capo della Casa Bianca, "ho molti amici in Ucraina che ti conoscono e apprezzano". Zelensky, dal canto suo, definisce Trump "un grande esempio".