Un camion finisce contro il guard-rail in un viadotto in Slovenia e precipita. In questo terribile incidente stradale l'uomo che era alla guida del mezzo pesante è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto il 13 novembre. Questo filmato, diffuso dal portale Storyful, cattura il momento in cui un'auto devia finendo sul lato del camion sulla tangenziale di Lubiana, costringendo il camion a schiantarsi attraverso la barriera di sicurezza. Secondo quanto riferito dai media locali, il camion è precipitato con un volo di 20 metri. La vittima è un uomo ungherese di 50 anni. Sono in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica dello schianto.