Hong Kong, ancora proteste: muore 70enne colpito da un mattone

Non si placano le proteste a Hong Kong (PERCHÉ SI PROTESTA). Giovedì 14 novembre un uomo di 70 anni è morto per le ferite riportate dopo essere stato colpito da un mattone nei tafferugli: la notizia è stata confermata dall'ospedale dove l'uomo era stato ricoverato d’urgenza. Intanto l’Ufficio per l'Educazione dell'ex colonia ha prorogato fino a lunedì la sospensione delle lezioni scolastiche, in considerazione delle condizioni ancora precarie sulla sicurezza. I persistenti "atti criminali" di Hong Kong "hanno calpestato gravemente lo stato di diritto l'ordine sociale", compromettendo prosperità e stabilità, e mettendo "seriamente in discussione la linea di fondo del principio 'un Paese, due sistemi' “, attacca il presidente cinese Xi Jinping.

Un'immagine delle proteste con i mattoni organizzate dagli attivisti pro-democrazia (Ansa)

Xi: "Punire criminali violenti"

Pechino "continuerà a sostenere con fermezza" la governatrice Carrie Lam nella guida della regione in conformità con la legge, la polizia nella sua azione e la magistratura "nella punizione dei criminali violenti”, ha aggiunto Xi. Il compito più urgente per Hong Kong al momento è quello di "porre fine alla violenza e al caos e restaurare l’ordine”, ha detto il presidente cinese a margine dell'undicesimo summit Brics in corso a Brasilia.

Scuole chiuse fino a lunedì

Lo stop delle lezioni scolastiche fino a lunedì riguarda i diversi gradi, dagli asili alle superiori e alle università, che tuttavia si sono mosse in tal senso in modo autonomo. L’Ufficio per l'Educazione dell'ex colonia, recita una nota, ha ordinato agli istituti di restare aperti per poter gestire i bambini i cui genitori necessitano di mandarli comunque a scuola.

L’annuncio di coprifuoco poi smentito

In giornata si era diffusa la voce di un possibile coprifuoco per il weekend. Il Global Times, il tabloid cinese che aveva citato l'annuncio del governo di Hong Kong, ha fatto però retromarcia cancellando dopo oltre 30 minuti il tweet sul tema. "Il governo di Hong Kong è atteso che annunci il coprifuoco per il weekend", aveva scritto il quotidiano citando una fonte anonima.