Asta record per Patek Philippe: è l'orologio più costoso del mondo

L'orologio più costoso al mondo è il Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A, battuto per la cifra strabiliante di 31 milioni di dollari da Christie's, a un'asta di beneficenza. L'orologio in questione è un pezzo unico, che Patek Philippe ha creato per l'occasione, l'annuale asta benefica per finanziare la ricerca sulla distrofia muscolare, tenutasi a Ginevra.

Il pezzo dei record è l'unico esemplare tra i Grandmaster Chime costruito in acciaio inossidabile. Cassa in oro rosa 18 carati, calendario perpetuo, ripetitore di minuti, un secondo fuso orario e meccanismi per il suono. Il precedente record apparteneva a un Paul Newman Rolex venduto per 17,8 milioni di dollari.