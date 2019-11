Non si placa la tensione a Hong Kong dove, da settimane, sono in corso violenti scontri tra polizia e manifestanti. Intorno alle 7 del mattino locali (la mezzanotte in Italia) gli agenti sparano a distanza ravvicinata contro un gruppo di giovani mascherati che sta bloccando le strade nel quartiere di Sai Wan Ho con barricate. Almeno tre colpi di pistola sparati ad altezza uomo. Due giovani vengono feriti. Entrambi, secondo i media locali e i filmati postati sui social, vengono soccorsi e portati via in ambulanza. Uno (un ventunenne secondo le prime informazioni) sarebbe in condizioni critiche (la pallottola avrebbe colpito il fegato e un rene), dell’altro non ci sono ancora notizie certe.

Il video della sparatoria sui social

Sui social girano le immagini girate da un reporter in cui si vede un agente afferrare un giovane e puntare intanto l’arma contro un secondo ragazzo. Il poliziotto spara a bruciapelo all’addome. Si sentono altri due colpi. Poi le immagini mostrano questo secondo giovane a terra in una pozza di sangue. Il Comando della Hong Kong Police Force insiste nell’affermare che la reazione degli agenti è sempre stata “giustificata e moderata”. Nessuna escalation nell’uso della forza, dunque, ma solo autodifesa di agenti circondati da aggressori.

Le origini della rabbia dei manifestanti

La rabbia dei manifestanti di Hong Kong è tornata a esplodere venerdì, dopo la diffusione della notizia della morte dello studente 22enne Chow Tsz-lok, caduto dal terzo piano di un parcheggio mentre fuggiva dai lacrimogeni durante una operazione di sgombero della polizia. Per molti Chow sarebbe la prima vittima della repressione organizzata dal governo di Pechino e da quello locale.