Hong Kong, morto lo studente 22enne ferito durante le proteste

È morto Chow Tsz-lok, lo studente 22enne che lunedì era rimasto ferito durante un’operazione di polizia in una zona dove era in corso una protesta pro-democrazia. È il primo caso di morte confermata per gli scontri tra dimostranti e forze dell’ordine. Il decesso del ragazzo, reso noto dalla Hospital Authority, ha dato il via a flash mob e sit-in di solidarietà, ma si teme un’escalation di violenza nelle manifestazioni del weekend, giunte alla 23esima settimana consecutiva. (I MOTIVI DELLA PROTESTA AD HONG KONG)

La morte di Chow Tsz-lok

Secondo quanto riporta la Bbc, lo studente della Hong Kong University of Science and Technology sarebbe caduto da un ballatoio di un parcheggio mentre la polizia cercava di disperdere la folla di manifestanti. La dinamica non è ancora chiara, ma secondo il quotidiano il 22enne stava forse cercando di sfuggire ai gas lacrimogeni. Chow Tsz-lok è rimasto in coma da lunedì e venerdì è stato comunicato il decesso. Gli studenti della University of Science and Technology hanno chiesto un’indagine sulla caduta del loro compagno e sul perché i paramedici ci abbiano messo 20 minuti ad arrivare sul luogo dell’incidente. Un appello accolto e rilanciato poi da Amnesty International.

Il cordoglio della polizia

Intanto la polizia di Hong Kong ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Chow Tsz-lok. In una conferenza stampa, una portavoce ha assicurato che "quanto prima" sarà avviata un'indagine per fare luce e ricostruire tutta la vicenda, assicurando che l'intero corpo di polizia "è triste per l'accaduto, come tutte le altre persone di Hong Kong".

Le proteste

A Hong Kong, entrata nella 23esima settimana consecutiva delle proteste - iniziate a giugno con la miccia della legge sull’estradizione e diventate poi dimostrazioni pro-democrazia - la tensione rimane alta. Durante le manifestazioni di domenica scorsa, quattro persone sono state accoltellate nel centro commerciale CityPlaza da un attivista pro-Pechino durante una discussione sui temi politici. Secondo la Cnn, dall’inizio delle proteste oltre 1.500 persone sono state ferite e curate negli ospedali e oltre 3.300 sono state arrestate.