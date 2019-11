Sarebbero almeno quattro le persone rimaste ferite da un aggressore armato di coltello in un centro commerciale di Hong Kong. Lo riferisce la Bbc, che specifica come l’agguato sia avvenuto all’interno del City Plaza Mall, nel distretto di Tai Koo, uno di quelli dove la polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti che continuano a protestare da settimane. L’uomo, che non è stato ancora identificato, è stato bloccato da alcune persone all’interno dell’edificio. Intanto nell’isola ancora disordini, con la polizia in tenuta antisommossa costretta a intervenire all'interno di alcuni centri commerciali per disperdere i manifestanti. (I MOTIVI DELLA PROTESTA AD HONG KONG)

Proseguono i disordini

La protesta dei cittadini di Hong Kong è dunque entrata nella 22esima settimana consecutiva: ieri, 2 novembre, gli arresti sono stati circa 200. Intanto, secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhua, un attacco "barbaro" è stato compiuto ieri da alcuni violenti nella sua sede di Hong Kong durante i disordini. Xinhua in una breve dichiarazione ha condannato fermamente gli "atti barbari di mafia" dopo che i vandali avevano dato alle fiamme l'atrio degli uffici della sezione Asia-Pacifico dell'agenzia, situati nel quartiere Wan Chai di Hong Kong. Proteste sono giunte anche dall' Associazione dei giornalisti di Hong Kong che ha deplorato "qualsiasi atto di sabotaggio contro i media" sollecitando la fine delle violenze contro la stampa.