Due motoscafi appaiati a massima velocità, poi l'impennata improvvisa, in simultanea, e lo schianto in acqua: sono i fotogrammi dello spettacolare incidente avvenuto nel mare di Key West, l'isola al largo della Florida dove sono in corso i campionati del Race World Offshore.

Piloti fuori pericolo

Il fuori programma (che avrebbe potuto avere ben più drammatiche conseguenze) è arrivato nel primo giorno di gare, al quinto giro della corsa della categoria Super Stock, che vedeva in testa le imbarcazioni della LPC e del Team Allen. I due offshore si sono ribaltati in volo, ricadendo in acqua capovolti. La gara è stata immediatamente sospesa per consentire i soccorsi ai piloti dei due equipaggi. Tre dei quattro atleti coinvolti sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma sono stati rilasciati la sera stessa. Le gare riprenderanno venerdì, per concludersi domenica 10, quando verranno assegnati i titoli mondiali di tutte le categorie.