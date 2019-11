Londra, crolla pezzo di soffitto del Piccadilly Theatre

Era in scena “Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur Miller. Teatro affollato per uno dei classici della prosa del 900. Improvvisamente un boato. Crolla parte del controsoffitto del Piccadilly Theatre, istituzione del West End di Londra. Momenti di panico in sala.

Immediata evacuazione del teatro

La polizia, accorsa sul posto, ha ordinato l’immediata evacuazione della struttura. Oltre un migliaio le persone che in quel momento si trovavano all'interno fra spettatori (inclusi non pochi stranieri), troupe e maestranze.

Fortunatamente nessuna conseguenza seria. Cinque persone sono state portate in ospedale ma nessuno risulta aver riportato lesioni preoccupanti.