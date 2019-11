Impeachment per Donald Trump: fissate le prime testimonianze pubbliche

La commissione intelligence della Camera degli Stati Uniti ha fissato per la prossima settimana le prime udienze pubbliche al Congresso nell'ambito dell'indagine di impeachment contro Donald Trump. Il 13 novembre ci saranno le audizioni di William Taylor e George Kent, due dirigenti del dipartimento di Stato che avrebbero giocato un ruolo chiave nell'Ucrainagate. (LE TAPPE) Il 15 novembre, invece, sarà il turno di Marie Yovanovitch, l'ambasciatrice Usa in Ucraina rimossa dal presidente Usa sullo sfondo delle presunte pressioni su Kiev per far indagare i Biden.

Cosa succede

A fine ottobre la Camera dei rappresentanti del Congresso americano, a maggioranza democratica, ha approvato una risoluzione che permette audizioni pubbliche e, di fatto, dà maggiori poteri ai repubblicani nelle indagini contro il presidente Donald Trump. Al termine dell'indagine, la Camera voterà la messa in stato di accusa del presidente rinviando eventualmente il processo in Senato.

Le accuse a Trump

Il tycoon è accusato di aver fatto pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky affinché indagasse sulla famiglia di Joe Biden, il candidato favorito nelle primarie democratiche e possibile futuro sfidante di Trump alla Casa Bianca nel 2020. In particolare il presidente americano avrebbe chiesto per ben "otto" volte di riaprire un'indagine sul figlio di Biden, Hunter, membro del board di un'azienda ucraina del gas coinvolta in un caso di corruzione. Il caso è nato da una telefonata tra Trump e Zelensky del 25 luglio scorso. Il presidente Usa avrebbe offerto al presidente ucraino aiuti militari e accesso alla Casa Bianca.