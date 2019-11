Il parrucchiere di Cristiano Ronaldo e di altre star, il 40enne Ricardo Marques Ferreira, è stato trovato morto in una camera di albergo a Zurigo, in Svizzera. In relazione all’omicidio dell’uomo, originario dell’isola portoghese di Madeira proprio come il fuoriclasse della Juventus, è stato arrestato un brasiliano di 39 anni.

La dinamica

Il corpo dell’uomo sarebbe stato trovato venerdì scorso da un addetto alle pulizie sul letto della sua stanza, dove c'erano molto sangue e un forte odore di alcol, dopo che gli ospiti dell'hotel avevano chiamato la reception alcune ore prima del ritrovamento lamentandosi del rumore proveniente dalla stanza. A causare la morte sarebbe stata una coltellata, ma l’arma del delitto non è stata rinvenuta sulla scena del crimine.

Viveva a Zurigo da due anni

Ricardo Marques Ferreira era divorziato e viveva in albergo da almeno una settimana. Si era trasferito stabilmente a Zurigo dal 2017 e lavorava come parrucchiere e truccatore delle star. Oltre a Cristiano Ronaldo, che compare in una foto pubblicata sul profilo Facebook del fotografo nel 2015, aveva all'attivo diverse collaborazioni con attrici, modelle e conduttrici televisive.