In Grecia 41 migranti sono stati trovati stipati in un camion frigorifero in condizioni al limite del soffocamento. Molti di loro, tutti uomini dai 20 ai 30 anni, sono stati trasportati in ospedale con problemi respiratori. I migranti, privi di documenti, erano all'interno del tir in un'autostrada nel nord della Grecia. Secondo il quotidiano Ekathimerini, verrebbero tutti dall'Afghanistan anche se la polizia sta eseguendo controlli di identità per confermarlo. Il camionista, un georgiano, è stato arrestato. L'impianto di refrigerazione del mezzo non era in funzione al momento del fermo.

Il caso simile in Gb

Solo pochi giorni fa, nella notte tra il 21 e il 22 ottobre, 39 persone (tra cui un adolescente) di origine vietnamita erano state ritrovate morte all’interno di un camion in una località dell’Essex, nel Regno Unito. In quel caso l’autista è stato subito arrestato e poi incriminato per omicidio colposo. Nella giornata di lunedì 4 novembre altre otto persone sospettate di essere coinvolte nella morte dei 39 migranti sono state arrestate in Vietnam (GLI ULTIMI SMS DELLE VITTIME).