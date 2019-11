Circa 100.000 famiglie senza elettricità, venti a 150 chilometri orari, allagamenti e alberi crollati. Sono le conseguenze della tempesta Amelia che si è abbattuta sul sud-ovest della Francia e sulla costa atlantica. Si segnalano danni ingenti e gravi disagi, ma fortunatamente secondo le autorità non ci sarebbero vittime. Durante la notte venti a quasi 150 chilometri orari hanno investito la costa sud-occidentale atlantica, in particolare Cap Ferret (Gironda) e Belle-Ile. Diramata l’allerta arancione in quindici dipartimenti. Amelia ha investito anche la costa mediterranea, le Alpi Marittime e la Corsica.

Colpite anche Marsiglia e Nizza

Sulla costa atlantica, i vigili del fuoco hanno effettuato diverse centinaia di operazioni nelle Landes, Charente-Maritime e Pyre'ne'es-Atlantiques, principalmente per la caduta di alberi sui binari, cavi elettrici a terra e oggetti che minacciavano di cadere. Diverse vie di traffico, soprattutto quelle secondarie, sono state tagliate, inondate o ostruite dagli alberi caduti. Gravi disagi intorno Marsiglia dove la pioggia ha lasciato 50 millimetri di acqua in 3 ore. Danni e disagi anche a Nizza, con 30 interventi dei vigili del fuoco in un'ora.