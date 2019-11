"Poiché la Cop25 è stata spostata ufficialmente da Santiago a Madrid, avrò bisogno di aiuto". Inizia così l'appello lanciato sui social da Greta Thunberg (CHI È - FOTOSTORIA), l'attivista svedese 16enne, per trovare un passaggio dall'America all'Europa. La Conferenza per il clima si terrà infatti nella capitale spagnola dopo la rinuncia del Cile e Greta, che attualmente è negli Usa, si è affidata agli utenti di Instagram per trovare il mezzo meno inquinante per attraversare l'oceano.

Il post su Instagram

"Ho viaggiato per mezzo mondo nel modo sbagliato", si legge nel post scritto da Greta con una faccina sorridente. "Ora ho bisogno di trovare un modo per attraversare l'Atlantico a novembre - prosegue poi l'attivista chiedendo consigli ai propri follower - se qualcuno potesse aiutarmi a trovare un mezzo di trasporto gli sarei così grata". La ragazza poi ha spiegato di essere dispiaciuta per non aver avuto il tempo di visitare il Sud e il Centro America. "Non vedevo l'ora - ha ammesso - Ma questo ovviamente non riguarda me, le mie esperienze o dove desidero viaggiare. Siamo in un'emergenza climatica ed ecologica. Mando il mio supporto alle persone in Cile".

Il viaggio negli Usa con il principe Casiraghi

Greta è arrivata negli Usa a settembre per partecipare al summit sul clima delle Nazioni Unite che si è tenuto a New York il 23 di quel mese. Per raggiungere gli Usa, l'attivista si è imbarcata su una barca a vela, un mezzo a basso impatto ambientale. Ad accompagnarla nella traversata c'era anche il principe Pierre Casiraghi. Greta, infatti, rifiuta di utilizzare aerei perché troppo inquinanti. Il 13 settembre, prima del vertice Onu, la 16enne ha partecipato a una manifestazione insieme ai suoi coetanei davanti alla Casa Bianca durante la quale è stata simulata un'estinzione di massa causata dal cambiamento climatico. Il 18 settembre, invece, la giovane ha incontrato anche l'ex presidente Usa Barack Obama. Mentre il 20 settembre è stata alla guida della manifestazione a New york per lo "sciopero globale", organizzata in diversi Paesi in vista del summit Onu sul clima.