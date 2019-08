Greta Thunberg e Casiraghi verso New York in barca senza bagno e cucina. VIDEO

Parte il viaggio transatlantico di Greta Thunberg. La giovane attivista svedese non prende l'aereo perché il mezzo immette nell'atmosfera grandi quantità di CO2. Dall'altra parte dell'oceano, però, c'è un appuntamento al quale non può rinunciare: il vertice sul clima delle Nazioni Unite che si terrà a New York il 23 settembre. Ecco allora la soluzione: salpare con una barca a vela messa a disposizione da Pierre Casiraghi, terzogenito di Carolina di Monaco.

La traversata di Greta

Il viaggio inizia dal Regno Unito. L'imbarcazione, Malizia II, è lunga 18 metri e – ovviamente – è eco-friendly: zero emissioni di carbonio, grazie a pannelli solari e turbine sottomarine. Un sensore di bordo misura i livelli di CO2 nel mare per osservare come il carbonio atmosferico stia cambiando gli oceani. Non sarà un viaggio comodo, anche perché la barca è stata pensata per veleggiare veloce e non per garantire il massimo del comfort. L'equipaggiamento è ridotto all'osso: un materasso in cabina per dormire, un piccolo fornello a gas, cibo liofilizzato, niente servizi igienici e doccia fissa. Il wc sarà un secchio: “Andrà bene”, ha detto Greta, che non ha mai viaggiato via mare così a lungo e ha solo effettuato un giro di prova: “Potrei sentire un po' di mal di mare e non sarà comodo, ma è una cosa con cui posso convivere”.

Oltre all'attivista, sulla Malizia II ci saranno lo skipper Boris Herrmann, Pierre Casiraghi, il padre di Greta e un cameraman. Anziché poche ore di volo, il viaggio dovrebbe durare circa 13 giorni. La rotta prevede di puntare verso la Groenlandia per poi lambire le coste del Canada e del New England. Greta dovrebbe rimanere oltreoceano fino a dicembre, quando Santiago del Cile ospiterà, tra il 2 e il 13 del mese, la Conferenza Onu sul clima Cop 25.