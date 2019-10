Se non si completerà entro la sera di domani, 22 ottobre, il ritiro delle milizie curde (CHI SONO) dalla zona di sicurezza turca nel nord-est della Siria, non ci sarà alcuna estensione della tregua. Questo è quanto hanno riferito fonti della Difesa di Ankara. La tregua scadrà ufficialmente alle 22 di domani (le 21 in Italia), precisano da Ankara. La "pausa" dell'operazione militare, come l'ha definita la Turchia, è iniziata il 17 ottobre dopo la firma dell'intesa con gli Stati Uniti. Intanto, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, intervenendo a Istanbul al forum della tv statale Trt World, attacca: i Paesi occidentali si sono "schierati dalla parte dei terroristi" (LE FOTO).

Erdogan: "La Turchia non mira al territorio di nessun Paese"

Commentando l'operazione militare contro le milizie curde nel nord-est della Siria, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato a denunciare l'isolamento di Ankara. "Riuscite a crederci? Tutto l'Occidente si è schierato con i terroristi e ci ha attaccato", ha detto Erdogan, accusando esplicitamente "i Paesi della Nato e i Paesi dell'Unione europea". Poi ha aggiunto: "La Turchia non mira al territorio di nessun Paese", sottolineando che "la Turchia non si è mai seduta, né mai si siederà al tavolo con i gruppi terroristici" e precisando nuovamente che l'accordo è stato concordato esclusivamente con gli Stati Uniti. Poco dopo, però, è arrivata la risposta da Berlino: "Se non c'è una ragione nel diritto internazionale per una simile invasione allora questa non è conforme al diritto internazionale". A dirlo è stato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in rifermento all'operazione militare turca in Siria (PERCHE' LA TURCHIA ATTACCA LA SIRIA).

Truppe americane contestate dai curdi

Intanto le truppe americane che si stanno ritirando dalla Siria, attraversando il confine con l'Iraq sono state accolte da insulti e più volte colpite dal lancio di patate e frutta marcia da parte delle popolazioni curde. Civili curdo-siriani hanno protestato contro i militari americani anche nel nordest della Siria mentre questi ultimi si stavano ritirando dalle loro basi nella città di Qamishli.