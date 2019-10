Dramma in famiglia per Ron Ely, l'attore americano che ha interpretato Tarzan nella serie tv in onda su Nbc negli anni '60. La moglie è stata pugnalata a morte nella loro casa californiana dal figlio trentenne, che è stato poi ucciso a colpi di pistola dagli agenti di polizia.

Prima la chiamata al 911, poi la sparatoria

Tutto è partito da una richiesta di soccorso fatta al 911. Le forze dell'ordine, giunte sul posto, hanno trovato Valerie Lundeen Ely, 62enne, ex miss Florida, morta con diverse ferite d'arma da taglio. Gli agenti hanno quindi parlato con Ron e identificato il figlio Cameron, 30enne, come sospettato. Lo hanno trovato fuori dalla loro abitazione di Hope Ranch, un sobborgo di case di lusso vicino Santa Barbara e lo hanno ucciso a colpi di pistola. Ron Ely, 81 anni, è conosciuto soprattutto per aver interpretato Tarzan, ma è stato anche protagonista del film "DocSavage, l'uomo di bronzo". Ha fatto inoltre altre apparizioni in serie tv come Renegade.