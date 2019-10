Il tweet comparso l'8 ottobre a firma di Daryl Morey, General Manager degli Huston Rockets, che si è schierato a favore delle proteste di Hong Kong, continua a far discutere. E quando a parlare è LeBron James, il campione più forte del circuito Nba e dell'universo della palla a spicchi, la notizia non può che rimbalzare su tutti i media. Come si vede in questo video diffuso via Storyful, il campione, durante un incontro con la stampa prima di un match pre season, dice: "Non voglio dare vita a una polemica con Daryl Morey, ma credo che non fosse informato sulla situazione e ha commentato lo stesso”.

Le polemiche e il passo indietro su Twitter

“Tante persone avrebbero potuto essere colpite non solo finanziariamente, ma fisicamente, emotivamente e spiritualmente. Bisogna stare attenti a quello che si twitta o si dice: anche se abbiamo libertà di parola, ci possono essere molte conseguenze negative quando la si usa”, ha poi aggiunto il vincitore di tre titoli Nba. Il suo intervento ha provocato tantisime polemiche social: diversi utenti hanno infatti interpretato le sue parole a supporto della fazione cinese, contro invece la libertà di espressione e parola. Così poche ore dopo, sempre via Twitter, ecco arrivare una parziale smentita: "Non discuto sulla sostanza, altre persone lo possono fare" ha scritto James.