Nemmeno l’esperienza di 600 lanci sulle spalle lo hanno salvato dalla figuraccia. A Madrid, un paracadutista che sarebbe dovuto atterrare davanti al re Felipe VI e consorte durante le cerimonie del “Dia de la hispanidad” (12 ottobre), ha invece colpito un lampione rimanendo impigliato. Nel video si vede la lenta e trionfale discesa dell’uomo, che portava un’enorme bandiera nazionale, fino all’errore di traiettoria: l’impatto del corpo sul lampione ai bordi della strada e poi i fili del paracadute che lo lasciano appeso alla struttura. Solo un applauso della folla riesce a rompere il forte imbarazzo. Il paracadutista non ha riportato ferite.

L’incidente durante il "Columbus day" spagnolo

Il fallito atterraggio è arrivato proprio durante la festa nazionale del Paese in cui si celebra la scoperta dell’America da parte del genovese Cristoforo Colombo, per conto della corona spagnola. Per l’occasione c’è stata un’imponente parata militare per le vie di Madrid con 150 mezzi terrestri, 4.200 uomini e 76 velivoli. Dopo l’incidente, il re Felipe VI e la moglie Letizia hanno incontrato il militare per chiedergli come stesse e per rincuorarlo ma l’uomo, molto deluso, ha fatto fatica a trattenere le lacrime.