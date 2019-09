La Spagna dovrà tornare alle urne, ancora una volta. Il re Felipe VI, infatti, ha constatato che non ci sono forze politiche con un sostegno parlamentare sufficiente a formare il governo. Di conseguenza, dopo lo scioglimento delle Camere lunedì 23, il Paese andrà di nuovo al voto. Il premier Pedro Sanchez ha indicato il 10 novembre come data per le elezioni.

L’ultimo tentativo di re Felipe VI

Per re Felipe è stata una giornata di consultazioni, nel tentativo di trovare una soluzione per la formazione del governo. Ha incontrato i rappresentanti dei maggiori partiti, tra cui il premier e segretario dei socialisti Pedro Sanchez (uscito vincitore dalle urne lo scorso aprile, ma senza la maggioranza necessaria per formare un governo), il capo di Podemos Pablo Iglesias, il leader dei popolari di Pablo Casado e quello di Ciudadanos Albert Rivera. Anche Sanchez ha tentato un suo giro di colloqui in extremis alla ricerca di un accordo da portare al re, ma senza successo. A questo punto, lunedì 23 settembre il Parlamento verrà sciolto e verranno indette nuove elezioni per il prossimo 10 novembre.