Gli Stati Uniti valutano l’imposizione di sanzioni alla Turchia per l’operazione militare avviata da Ankara contro le milizie curde nel nord-est della Siria. A minacciare le misure è stato prima lo stesso presidente Donald Trump, che ha affermato su Twitter: “Se non agirà secondo le regole la Turchia sarà colpita molto duramente finanziariamente e con delle sanzioni”. Ma si muove anche il fronte repubblicano al Congresso, con la deputata Liz Cheney, figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney, e una delle più strette alleate di Trump, pronta a presentare nei prossimi giorni una legge che impone sanzioni alla Turchia per l'attacco alle milizie curde. Oltre 20 deputati repubblicani avrebbero già espresso sostegno alla sua proposta. Tra questi il leader della minoranza repubblicana alla Camera Kevin McCarthy.

Trump: "Potremmo mediare un accordo tra Turchia e curdi"



Trump ha aggiunto successivamente: turchi e curdi "si sono combattuti l'un l'altro per 200 anni - scrive il tycoon sempre su Twitter - ora abbiamo una di tre scelte: inviare migliaia di soldati e vincere militarmente, colpire la Turchia molto duramente con le sanzioni oppure mediare un accordo tra Turchia e curdi!".

Erdogan minaccia l'Ue: "Vi invieremo 3,6 milioni di migranti"



Intanto sul fronte diplomatico, i Paesi europei devono fare i conti con le minacce del presidente turco Recep Erdogan: "Se tentate di presentare la nostra operazione come una invasione, apriremo le porte e vi invieremo 3,6 milioni di migranti". Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio le ha definite inaccettabili, convocando a Roma l'ambasciatore di Ankara. E il premier Conte afferma con forza: "L'Unione Europea non può cedere al ricatto di rimanere esposta alla dispersione dell'ingente numero di profughi siriani che sono in Turchia pur di acconsentire a questa iniziativa militare".