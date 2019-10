La Turchia ha effettuato una serie di raid di artiglieria nelle ultime ore contro postazioni curdo-siriane nel nord della Siria, a est e a ovest dell'Eufrate. A riferirlo è l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, che cita fonti locali. L'Osservatorio precisa che i bombardamenti di artiglieria si sono verificati nella notte nella località di Ayn Issa, lungo il confine tra Turchia e Siria, e nella località di Minnagh, tra Aleppo e la frontiera turca. I nuovi raid si verificano dopo quelli che hanno colpito ieri la regione nord-orientale siriana al confine con l'Iraq. In risposta alla mobilitazione militare di Ankara i curdi, riporta Afp, chiamano alla mobilitazione dei civili per la difesa contro la Turchia.

Esercito turco continua a schierare uomini al confine con la Siria



Intanto, l'esercito turco continua a schierare uomini al proprio confine sud est con la Siria, in vista dell’annunciata operazione militare che dovrebbe partire a est del fiume Eufrate. In base a quanto riferiscono i media turchi, un convoglio di 130 mezzi blindati ha raggiunto il confine di Akcakale, nella provincia di Urfa, molto vicino alla città curda di Kobane, situata pochi chilometri oltre confine.

L’Isis attacca nella zona di Raqqa

Nel frattempo una serie di attacchi "coordinati" attribuiti all'Isis si sono verificati nelle ultime ore nella zona di Raqqa, nella Siria settentrionale, in un territorio in mano alle forze curdo-siriane. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno, a riferirlo sono media curdo-siriani che citano fonti della sicurezza locali. Secondo le fonti, circa 50 miliziani dell'Isis hanno compiuto attacchi nella base aerea al Basel nel centro di Raqqa, mentre altre cellule hanno tentato di attaccare posti di blocco e caserme delle forze curde. Non si hanno dettagli di eventuali vittime negli attacchi.