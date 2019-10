La natura selvaggia australiana riserva sempre sorprese, ma le “pietre volanti” ancora non si erano viste. È il fenomeno in cui si sono imbattuti tre escursionisti in cima al Bluff Knoll, un monte di circa mille metri di altitudine nel parco nazionale dello Stirling Range, nell’Australia occidentale. Come si vede dal video, pubblicato su Instagram da Jack Driscoll, si vedono lui e i suoi amici intenti a cogliere il momento giusto per far trasportare delle piccole pietre piatte dal forte vento. Dopo un tentativo fallito riescono a farle planare, un sasso torna addirittura indietro come fosse un boomerang, sfiorando il lanciatore.

La gita dei ragazzi e la sorpresa sulla cima del monte

“Io e il mio amico Tristan abbiamo passato la maggior parte degli ultimi tre anni viaggiando intorno al mondo, ma non abbiamo esplorato il nostro Paese, l’Australia” ha detto Driscoll a Storyful. Hanno quindi colto l’occasione della visita di un loro amico canadese per salire sul monte Bluff Knoll. Sono saliti in cima al monte la mattina presto per vedere l’alba e sicuramente non si aspettavano di godere anche di questo raro fenomeno.