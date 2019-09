Dopo le morti recentemente attribuite all'uso di e-cigarette negli Stati Uniti, lo Stato di New York ha scelto di mettere al bando le sigarette elettroniche aromatizzate. La decisione è stata presa dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore democratico Andrew Cuomo. Le e-cigarette aromatizzate al tabacco e al mentolo saranno risparmiate dal provvedimento, mentre tutte le altre dovranno essere rimosse dagli scaffali dei negozi entro due settimane. Quello di New York è il secondo Stato americano a bandire le sigarette elettroniche dopo il Michigan. Nei giorni scorsi anche il presidente Donald Trump ha manifestato l’intenzione di mettere al bando i dispositivi aromatizzati a livello federale.

Molto utilizzate tra i giovani

Le sigarette elettroniche sono diventante oggetto d'indagine, e quindi di restrizioni, negli Usa a causa di una serie di decessi e centinaia di casi di malattie respiratorie che sarebbero insorte tra le persone che ne fanno uso. Nello specifico preoccupa l’utilizzo che ne fanno i giovani. Secondo i dati del Dipartimento sanitario statale degli Stati Uniti, "svapa" infatti quasi il 40% degli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori e il 27% di quelli delle classi precedenti.

Settima vittima in California

Intanto in California è stata registrata la settima vittima che potrebbe essere legata all’utilizzo delle sigarette elettroniche. Anche in questo caso, il decesso è avvenuto per una grave insufficienza polmonare. Per far fronte al problema, su cui stanno indagando diverse agenzie governative, Gavin Newson, il governatore della California, ha annunciato che lancerà una campagna da venti milioni di dollari per mettere in guardia sui pericoli delle e-cigarette. E contemporaneamente aumenterà la stretta sui prodotti illegali e imporrà avvertenze e istruzioni più rigide sulle confezioni.